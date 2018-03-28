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Общество

Работников с судимостями обнаружили в детских садах Пскова

28 марта 2018 года, 17:59

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения законодательства, регламентирующего безопасные условия обучения и воспитания несовершеннолетних в дошкольных образовательных учреждениях.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства в 8 детских садах города Пскова к трудовой деятельности допущены 10 работников, имеющих или имевших судимости за преступления против жизни, здоровья (нанесение побоев, истязание, угроза убийством), за преступления против здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, хулиганство), а также против семьи и несовершеннолетних (уклонение от уплаты алиментов).

Так, в МБДОУ «Детский сад № 44 «Снегирек» шеф-поваром работала женщина, ранее судимая по приговору Псковского городского суда за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, совершенные организованной группой, либо в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере).

В этой связи прокурором города в адрес руководителей образовательных учреждений внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, работники освобождены от занимаемых должностей, виновные лица, ответственные за кадровую работу, привлечены к дисциплинарной ответственности.

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