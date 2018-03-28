Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам досрочно сдадут более 3 тысяч человек

Более 3 тысяч участников сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам в досрочный период. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2018 года, 28 марта в до-срочный период проводится устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Раздел «Говорение» был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. За выполнение письменной части работы участник ЕГЭ может получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов.

Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам в досрочный период подали около 3,3 тысячи человек, из них более 3,1 тысячи записались на экзамен по английскому языку. ЕГЭ по английскому языку пройдет в 133 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), организованных в 83 субъектах РФ. Немецкий язык намерены сдавать 102 участника, французский – 71, испанский – 27.

Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с исполь-зованием аудиогарнитуры. Для проведения устного экзамена могут также использоваться лин-гафонные кабинеты с соответствующим оборудованием.

Продолжительность устной части экзамена – 15 минут. Во всех ППЭ, где проходят экзамены до-срочного периода, ведется онлайн-видеонаблюдение.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. Сдача двух частей экзамена предусмотрена в отдельные дни. Письменный ЕГЭ по иностранным языкам в досрочный период пройдет 2 апреля.

Результаты ЕГЭ по иностранному языку будут объявлены участникам не позднее 16 апреля.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.