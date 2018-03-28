Работу скорой помощи обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

В четверг, 29 марта, в 10.30 в пресс-центре «Псковской правды» обсудят ситуацию, сложившуюся вокруг работы «скорой». Врачи предупреждают, на регион надвигается эпидемия. Огромное количество обращений парализует работу «скорой». Не всегда звонки поступают по адресу. В поликлиниках – также большое число обращений. К каким врачам обращаться, как вовремя получить помощь? Вызывать на дом или идти на прием?

О проблеме расскажу и на вопросы ответят:

1. Мартынов Михаил Юрьевич, главврач ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской по-мощи»

2. Неваленная Галина Ивановна, главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»

3. Мелех Эльвира Борисовна, главврач ГБУЗ «Псковская Детская городская поликлиника»

4. Отраднова Мария Анатольевна, главврач ГБУЗ «Областной Центр медицинской профи-лактики»

5. Рагозина Надежда Петровна, заместитель председателя регионального Госкомитета по здравоохранению и фармации