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Общество

Первая мобильная пеленальная станция появилась в псковском ресторане

28 марта 2018 года, 14:17

«Хочу сказать, что меня переполняют эмоции! Положительные! Мне радостно, что сегодня после старта акции #пеленальныйстоликвпскове появилась первая мобильная пеленальная станция в ресторане «Инжир». Мне хочется сказать спасибо по многим причинам. Это первое реальное воплощение обещания купить пеленальный столик. Скорость реакции — 2 недели. Есть понимание потребностей разных гостей. Озвучено желание применить этот опыт в других заведениях. Ресторан усмотрел в акции рекомендацию и просьбу, а не критику и излишние запросы, что верно. Это пример для подражания для тех, кто не имеет возможности установить фиксированный столик. Спасибо — самое большое и самое первое! Ждём поддержки от других! Ну а Томас обязательно теперь заглянет в гости».

Первый результат акции сын Анны Томас протестировал лично.
Фото из соцсетей Анны Насыбулиной
Такой пост появился на страницах в соцсетях мамы в декрете Анны Насыбулиной. В номере от 14 марта «Псковская правда» сообщала о запущенной ею акции #пеленальныйстоликвпскове, в рамках которой она призывает общественные заведения города подумать о потребностях самых юных посетителей. 

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