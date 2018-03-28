Первая мобильная пеленальная станция появилась в псковском ресторане

«Хочу сказать, что меня переполняют эмоции! Положительные! Мне радостно, что сегодня после старта акции #пеленальныйстоликвпскове появилась первая мобильная пеленальная станция в ресторане «Инжир». Мне хочется сказать спасибо по многим причинам. Это первое реальное воплощение обещания купить пеленальный столик. Скорость реакции — 2 недели. Есть понимание потребностей разных гостей. Озвучено желание применить этот опыт в других заведениях. Ресторан усмотрел в акции рекомендацию и просьбу, а не критику и излишние запросы, что верно. Это пример для подражания для тех, кто не имеет возможности установить фиксированный столик. Спасибо — самое большое и самое первое! Ждём поддержки от других! Ну а Томас обязательно теперь заглянет в гости».