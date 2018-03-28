В прошлом году псковские фермеры терпели убытки из-за плохой погоды

Однако посевные площади в этом году они сокращать не планируют. Об этом говорили в пресс-центре «Псковской правды» на прошедшей сегодня, 28 марта, пресс-конференции, посвященной проблемам агропромышленного комплекса.

К примеру, в этом году агрофирма «Победа» вырастит даже на 30% огурцов больше, чем в прошлом году.

- В прошлом году убирали картофель в воде, а капусту в сапогах, - рассказал директор агрофирмы Виктор Гречин. - Надеемся, что таких природных катаклизмов больше не будет.

Осенью также многие не успели посеять озимые, так как все ресурсы бросили на уборку урожая.

По словам Александра Громова, фермера из Печорского района, недобор урожая в прошлом году составил 30%.

- Прибыли мы не получили и трудно подошли к началу сезона, - добавил он.

Фермеры рассчитывают на государственные субсидии и льготные кредиты, которые помогут им справиться с трудностями.