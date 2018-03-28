В МЧС рассказали, какой будет погода в апреле в Псковской области

Среднемесячная температура воздуха в апреле ожидается около нормы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Месячная сумма осадков ожидается 80-110% от нормы. В первой половине апреля дневные тем-пературы прогнозируются +2,0…+7,0 гр. С, в отдельные дни воздух может прогреться до +8,0…+11,0 гр. С. Преобладающие ночные температуры ожидаются -3,0…+2,0 гр. С, в отдельные ночи с понижением до -5 гр. С.

Во второй половине апреля преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах +5,0…+10,0 гр. С, а ночные температуры ожидаются +1,0…+6,0 гр. С, в отдельные ночи возможно понижение до 0…-2,0 гр. С. В отдельные дни возможно повышение дневных температур до +12,0…+15,0 гр. С. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.