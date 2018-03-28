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Происшествия

Пенсионерка из Великих Лук хотела помочь сыну, а помогла мошенникам

28 марта 2018 года, 11:06

Великолукские полицейские расследуют очередной факт мошенничества. ОБ этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД.

27 марта 76-летней горожанке, проживающей в доме на проспекте Гагарина, по телефону позвонил мужчина, представившись полицейским. Он сообщил, что ее сын, якобы, попал в серьезное ДТП. И для решения проблемы срочно требуются деньги.

Обеспокоенная пенсионерка перечислила на указанный счет 30 тысяч рублей. А через некоторое время выяснилось, что с сыном великолучанки всё в порядке. И в ДТП он не попадал. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

По имеющимся данным, номера телефонов, которыми пользовались злоумышленники, зареги-стрированы в Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело.

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