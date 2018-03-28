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Культура

Среди псковской молодежи ищут талантливых поэтов-песенников

28 марта 2018 года, 10:18

В Российской Федерации берет старт первый в истории нашей страны национальный поэтический конкурс «Талант, согревающий добром». С его помощью могут проявить себя юные поэты-песенники со всех уголков России и даже стран ближнего и дальнего зарубежья.

Мероприятие проводится в 3 этапа: 1 этап – февраль – сентябрь 2018 г. – информирование о конкурсе и прием произведений; 2 этап – сентябрь – октябрь 2018 г. – завершение приема работ и начало работы жюри конкурса; 3 этап – октябрь 2018 г. – окончание работы жюри и награждение победителей конкурса. Работы принимаются до 1 октября 2018 г. включительно.

Предметом конкурса являются литературные произведения. Участниками конкурса могут выступать дети, воспитывающиеся в многодетных, неполных семьях, семьях, потерявших кормильца, детских домах-интернатах, домах ребенка и иных, подобных им учреждениях, инвалиды детства.

Возраст участников – от 10 до 25 лет.

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