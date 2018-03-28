Развлекательные мероприятия в Пскове отменили из-за траура

В связи с днем траура в Пскове отменяются развлекательные мероприятия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета. В связи с этим в городе будут припущены Государственные флаги Российской Федерации, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия и передачи.

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим вследствие пожара в торговом центре в Кемерово. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Напомним, 25 марта в городе Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня», где погибло 64 человека, 60 обратились за помощью в медицинские учреждения.