Михаил Ведерников: Мы скорбим вместе с Кемерово. Со всей страной

Во вторник, 27 марта, врио губернатора Михаил Ведерников почтил память погибших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В память о жертвах трагедии он возложил цветы к стихийному мемориалу у памятника княгине Ольге в Детском парке, куда псковичи сегодня приносят цветы, игрушки и зажигают свечи.

«Погибли десятки людей. Очень страшно и горестно, что среди них было много детей. От имени администрации Псковской области, от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с Кемерово, Кемеровской областью, вместе со всей страной, — сказал Михаил Ведерников. - Завтра вместе со всей страной в Псковской области будет объявлен день траура».

Сейчас главная задача — провести работу над ошибками и сделать все, чтобы такие трагедии в будущем не повторялись, подчеркнул глава региона.

Напомним, по распоряжению врио губернатора во всех торговых центрах, учебных и дошкольных учреждениях региона пройдут проверки на предмет соответствия зданий требованиям пожарной безопасности и учебные тренировки по эвакуации.

25 марта в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар. В результате погибло 64 человека, из них 41 ребенок. В больницах находятся более 10 пострадавших. Сегодня утром в Кемерово прилетел Президент Российской Федерации Владимир Путин. В связи с трагедией он подписал Указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.