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Происшествия / ЧП

Псковичи скорбят вместе со всей Россией по погибшим в Кемерово

27 марта 2018 года, 18:55

Траурный митинг в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово состоялся во вторник, 27 марта, у памятника княгине Ольге в Пскове, где горожане организовали стихийный мемориал. Сотни псковичей, люди разных профессий и возрастов, пришли почтить память жертв кемеровской трагедии. Они несли к подножию памятника цветы, детские игрушки, зажигали свечи.

Псковичи приносят цветы, игрушки, свечи к стихийному мемориалу у памятника княгине Ольге
Фото Дарьи Хватковой
Памятное мероприятие началось с панихиды по погибшим. По последним данным, пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

По окончании службы к собравшимся обратилась председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова. Он отметила, что горе объединило страну. «В эту трудную минуту мы оказались все вместе. Вместе с Россией мы пришли почтить память взрослых и маленьких ангелов, которые безвинно погибли в торговом центре в Кемерово, и выразить свои соболезнования их семьям», — сказала она.

Член Общероссийского народного фронта Галина Неваленная в свою очередь призвала взрослых быть ответственными в своих ежедневных поступках, чтобы предотвратить подобные смерти. «Трагедия в Кемерово потрясла каждого россиянина, особенно женщин и матерей, потому что дети не должны гибнуть. И поэтому все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы такое никогда не повторилось. Это наша общая ответственность, ответственного каждого взрослого на каждом рабочем месте. Кемерово, мы с вами!» — сказала общественница.

На траурный митинг пришли сотни псковичей
Фото Дарьи Хватковой
Слова соболезнования семьям погибших при пожаре также выразила руководитель областной общественной организации «Родительский комитет», многодетная мать Елена Полонская. «Родители города Пскова и Псковской области скорбят вместе с родителями, потерявших своих детей. Но ни одно наше слово, ни одно наше действие никогда не сотрут из их памяти эту трагедию. Я прошу каждого из вас в память о детях, которые погибли по вине взрослых, каждый раз вспоминать о них на своих рабочих местах и прекратить халатно относиться к своим обязанностям», — сказала женщина.

Митинг продолжился минутой молчания в память о жертвах пожара.

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