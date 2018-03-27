Псковичи скорбят вместе со всей Россией по погибшим в Кемерово

Траурный митинг в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово состоялся во вторник, 27 марта, у памятника княгине Ольге в Пскове, где горожане организовали стихийный мемориал. Сотни псковичей, люди разных профессий и возрастов, пришли почтить память жертв кемеровской трагедии. Они несли к подножию памятника цветы, детские игрушки, зажигали свечи.

Памятное мероприятие началось с панихиды по погибшим. По последним данным, пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

По окончании службы к собравшимся обратилась председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова. Он отметила, что горе объединило страну. «В эту трудную минуту мы оказались все вместе. Вместе с Россией мы пришли почтить память взрослых и маленьких ангелов, которые безвинно погибли в торговом центре в Кемерово, и выразить свои соболезнования их семьям», — сказала она.

Член Общероссийского народного фронта Галина Неваленная в свою очередь призвала взрослых быть ответственными в своих ежедневных поступках, чтобы предотвратить подобные смерти. «Трагедия в Кемерово потрясла каждого россиянина, особенно женщин и матерей, потому что дети не должны гибнуть. И поэтому все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы такое никогда не повторилось. Это наша общая ответственность, ответственного каждого взрослого на каждом рабочем месте. Кемерово, мы с вами!» — сказала общественница.