Александр Седунов: Наша задача  сделать образовательный процесс безопасным

В связи с трагедией в Кемерово в детских и образовательных учреждений Псковской области пройдут дополнительные проверки пожарной безопасности. По этому поводу начальник управления образования Псковской области Александр Седунов провел рабочую встречу с представителями органов прокуратуры.

- Основная задача, которая стоит перед всеми заинтересованными организациями, это соблюдение всех мер, которые позволят сделать образовательный процесс безопасным, - отметил начальник областного управления образования.  Мы должны убедиться в том, что все системы исправно работают и функционируют, что персонал и сотрудники образовательных учреждений обучены правильно реагировать и действовать в условиях чрезвычайной ситуации, что соответствующие тренировки проведены, и все системы апробированы.

Отметим, что ежегодно перед новым учебным годом образовательные учреждения Псковской области проходят приемку. Традиционно в ней участвуют сотрудники управления образования, отдела надзорной деятельности Госпожнадзора, санитарного надзорауправления Роспотребнадзора, УФСБ, представители городского Совета родительской общественности, комиссии по делам несовершеннолетних УМВД.

Напомним, после крупного пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово Михаил Ведерников поручил проверить пожарную безопасность торговых центров, детских и образовательных учреждений Псковской области. Совместными усилиями специалистов МЧС и надзорных органов будет сформирован перечень торгово-развлекательных центров, действующих в Псковской области, и тех детских, образовательных учреждений региона, которых коснутся проверки соблюдения мер пожарной безопасности, направленные на предупреждение трагедий, подобных кемеровской.