Жанна Малышева желает театральным деятелям новых ярких постановок, оптимизма и крепкого здоровья

Председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева поздравила деятелей театрального искусства с профессиональным праздником.

«Сердечно поздравляю вас с Международным днем театра!

Каждый театральный сезон становится событием в культурной жизни Псковской области, радует новыми постановками, открывает новые имена. Яркие и талантливые работы признанных мастеров сцены, творческие находки начинающей молодежи пользуются успехом у любителей и профессионалов сценического искусства.

Радость творчества своему зрителю дарят как профессиональные коллективы, так и народные театры, самодеятельные драматические объединения, любительские студии, непрофессиональные драмкружки.

В этот день выражаю искреннюю признательность всем, чья жизнь связана с театром, а также поклонникам сценического искусства! От всей души благодарю вас за талант, высокий профессионализм, постоянный творческий поиск, преданность выбранному делу, внимательное и чуткое отношение к зрителям!

Вы знакомите зрителей с достижениями мировой и отечественной культуры, развиваете их лучшие духовно-нравственные качества, воспитываете эстетический вкус. Удивительная атмосфера творчества, царящая на всех театральных подмостках, - это источник вдохновения и размышлений, радости и восхищения, незабываемых эмоций!

Искренне желаю вам новых профессиональных свершений, вдохновения, удачного воплощения всех планов, новых ярких постановок, оптимизма, крепкого здоровья и личного счастья, любви и благополучия!»