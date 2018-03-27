Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Жанна Малышева желает театральным деятелям новых ярких постановок, оптимизма и крепкого здоровья

27 марта 2018 года, 15:41

Председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева поздравила деятелей театрального искусства с профессиональным праздником.

«Сердечно поздравляю вас с Международным днем театра!

Каждый театральный сезон становится событием в культурной жизни Псковской области, радует новыми постановками, открывает новые имена. Яркие и талантливые работы признанных мастеров сцены, творческие находки начинающей молодежи пользуются успехом у любителей и профессионалов сценического искусства.

Радость творчества своему зрителю дарят как профессиональные коллективы, так и народные театры, самодеятельные драматические объединения, любительские студии, непрофессиональные драмкружки.

В этот день выражаю искреннюю признательность всем, чья жизнь связана с театром, а также поклонникам сценического искусства! От всей души благодарю вас за талант, высокий профессионализм, постоянный творческий поиск, преданность выбранному делу, внимательное и чуткое отношение к зрителям!

Вы знакомите зрителей с достижениями мировой и отечественной культуры, развиваете их лучшие духовно-нравственные качества, воспитываете эстетический вкус. Удивительная атмосфера творчества, царящая на всех театральных подмостках, - это источник вдохновения и размышлений, радости и восхищения, незабываемых эмоций!

Искренне желаю вам новых профессиональных свершений, вдохновения, удачного воплощения всех планов, новых ярких постановок, оптимизма, крепкого здоровья и личного счастья, любви и благополучия!»

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Седунов: Наша задача  сделать образовательный процесс безопасным
Сегодня в центре Пскова зажгут свечи в память о погибших в Кемерово
В пасхальные праздники псковичам будет проще добраться до кладбища (РАСПИСАНИЕ)
Впервые на юридическом факультете ПсковГУ запускают программу переподготовки
28 марта в России объявили днём общенационального траура
Псковички Карина Иванова и Татьяна Козырева поедут боксировать в Магадан
Владельцев ТЦ Пскова призвали проверить пожарную безопасность после трагедии в Кемерово
Юрфак ПсковГУ пользуется спросом у выпускников школ региона
Великолучанка разменяла купюру из «банка приколов» настоящими деньгами

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / ТВ
22 марта 05:33

Свидетель расцвета

В «Псковской правде» до официальной премьеры посмотрели документальный фильм о рыбаке с Талабских островов

Культура
21 марта 10:42

Из гаек и болтов

Владелец автосервиса создает оригинальные танки и мотоциклы в стиле стимпанк из подшипников и шестеренок

Культура / Наследие
28 февраля 17:32

Крымская мечта

Псковичи собрали ополчение в Крым и хотят получить там земли