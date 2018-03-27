В России и за рубежом готовятся псковские гребцы к новому сезону

Спортсмены-гребцы Центра спортивной подготовки Псковской области находятся на тренировочных сборах в России и ближнем зарубежье, где проходят подготовку к сезону на воде.
Спортсмены-гребцы Центра спортивной подготовки Псковской области находятся на тренировочных сборах в России и ближнем зарубежье, где проходят подготовку к сезону на воде.
Спортсмены-байдарочники также большим коллективом отправились на сборы. Их местом подготовки избрана белорусская база в Новолукомле. Артем Салкин, Алексей Зернов, Иван Жданов, Яков Мельников под руководством тренера Александра Наместникова, как и «академисты», готовятся к первым всесоюзным стартам сезона. Еще один псковский спортсмен — Степан Христофор — принимает участие в тренировочных сборах вместе с питерской командой байдарочников в Абхазии.