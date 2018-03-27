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Спорт

В России и за рубежом готовятся псковские гребцы к новому сезону

27 марта 2018 года, 18:01

Спортсмены-гребцы Центра спортивной подготовки Псковской области находятся на тренировочных сборах в России и ближнем зарубежье, где проходят подготовку к сезону на воде.

Триумфатор сезона на тренажерах Александр Матвеев сошел на воду.
Фото Сергей Матвеев
Так, в Калининграде находятся Александр Матвеев, Кирилл Пузыня, Илья Ковтун, Евгений Стрельцов, Даниил Ефимов, Вячеслав Шестопалов, Евгений Спицын. Представители псковской академической гребли под руководством тренера Сергея Матвеева в западном анклаве готовятся к всероссийским соревнованиям по гребному спорту среди юношей и девушек на призы Олимпийских чемпионов в Ростове-на-Дону в апреле. Занятия в Калининграде проходят в центральной части города, где еще с немецких времен занятия греблей прекращались только в феврале, когда становилось совсем морозно. Еще один псковский гребец Павел Сорин находится на тренировочном сборе сборной России в азербайджанском Мингечауре.

Спортсмены-байдарочники также большим коллективом отправились на сборы. Их местом подготовки избрана белорусская база в Новолукомле. Артем Салкин, Алексей Зернов, Иван Жданов, Яков Мельников под руководством тренера Александра Наместникова, как и «академисты», готовятся к первым всесоюзным стартам сезона. Еще один псковский спортсмен — Степан Христофор — принимает участие в тренировочных сборах вместе с питерской командой байдарочников в Абхазии. 

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