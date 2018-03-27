В пасхальные праздники псковичам будет проще добраться до кладбища (РАСПИСАНИЕ)

31 марта и 7 апреля – движение автобусов будет организовано по расписаниям субботнего дня.

1 и 8 апреля - движение автобусов будет организовано по расписаниям воскресного дня.

17 апреля - движение автобусов будет организовано по расписаниям рабочего дня.

31 марта, 1 апреля, 7 апреля, 17 апреля – организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «пл. Ленина – Орлецы » в период с 9.00 до 15.00 с интервалом движения 15 мин. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

8 апреля в день «Светлое Христово Воскресенье (Пасха) – организовано дополнительное движение автобусов « пл. Ленина – Орлецы » в период с 09.00 до 15.00 с интервалом движения 9 – 10 мин. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

31 марта, 1 апреля, 7 апреля, 17 апреля - организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское» рейсы от Вокзала -10.05, 11.05, 12.20, 13.20.

Рейсы от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00

Дополнительно 1 апреля – Вербное воскресенье и 08.04.2018 года в день «Светлое Христово Воскресенье (Пасха) – организовано движение автобуса на кладбище «Крестовское» рейсами от ж.д. Вокзала – 9,45; 10.45;12.00;13.00. Рейсы от кладбища - 10,15; 11.15;12.30;13.30 Льготы и месячные проездные билеты не действительны.