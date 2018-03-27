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Общество

Впервые на юридическом факультете ПсковГУ запускают программу переподготовки

27 марта 2018 года, 13:56


Люди прошедшие профессиональную переподготовку смогут осуществлять любую профессиональную деятельность предполагающую владение правовыми знаниями, исключая сферы профессиональной юридической деятельности, где обязательно высшее юридическое образование. Об этом на прошедшей в пресс-центре «Псковской правды» пресс-конференции рассказал начальник Управления административно-кадровой работы ПсковГУ Георгий Артамонов.

- Юридические знания в рамках переподготовки востребованы лицами, которые занимаются и бизнесом, и страховой деятельностью, и деятельностью в сфере защиты интеллектуальной собственности, и многих других, - отметил он. - Круг лиц, для которых будет доступна переподготовка - довольно широк. Это могут быть люди уже имеющие профессию и работающие, а также тот, кто еще только получает высшее или среднее профессиональной образование и хочет повысить свой кругозор, стать более конкурентоспособным на рынке труда.

По итогам прохождения программы будет выдан диплом. Объем программы составляет 320 часов, это примерно 3 месяца. Обучение планируется проводить на базе юридического факультета в вечернее время.

- Получается, что человек учится на программе высшего или среднего профессионального образования и в тоже время обучается на переподготовке, - пояснила директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова.- Когда он получит диплом по первому образованию, он одновременно получит и диплом о переподготовке. Это возможность сэкономить время.

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