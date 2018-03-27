Впервые на юридическом факультете ПсковГУ запускают программу переподготовки





Люди прошедшие профессиональную переподготовку смогут осуществлять любую профессиональную деятельность предполагающую владение правовыми знаниями, исключая сферы профессиональной юридической деятельности, где обязательно высшее юридическое образование. Об этом на прошедшей в пресс-центре «Псковской правды» пресс-конференции рассказал начальник Управления административно-кадровой работы ПсковГУ Георгий Артамонов.

- Юридические знания в рамках переподготовки востребованы лицами, которые занимаются и бизнесом, и страховой деятельностью, и деятельностью в сфере защиты интеллектуальной собственности, и многих других, - отметил он. - Круг лиц, для которых будет доступна переподготовка - довольно широк. Это могут быть люди уже имеющие профессию и работающие, а также тот, кто еще только получает высшее или среднее профессиональной образование и хочет повысить свой кругозор, стать более конкурентоспособным на рынке труда.

По итогам прохождения программы будет выдан диплом. Объем программы составляет 320 часов, это примерно 3 месяца. Обучение планируется проводить на базе юридического факультета в вечернее время.

- Получается, что человек учится на программе высшего или среднего профессионального образования и в тоже время обучается на переподготовке, - пояснила директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова.- Когда он получит диплом по первому образованию, он одновременно получит и диплом о переподготовке. Это возможность сэкономить время.