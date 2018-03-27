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Общество

28 марта в России объявили днём общенационального траура

27 марта 2018 года, 13:53

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В пресс-службе Кремля сообщили, что соответствующий указ уже подписан президентом.

Пожар в кемеровском ТРЦ произошел в воскресенье 25 марта, тушили его почти сутки. В результате возгорания погибли 64 человека, из которых 41 — дети. СКР считает наиболее вероятной причиной пожара короткое замыкание. Под следствие уже попали гендиректор ТРЦ Надежда Судденок и трое ее подчиненных. Также был задержан сотрудник ЧОПа, отключивший в ТРЦ систему оповещения. 

Сегодня утром в Кемерово прибыл Владимир Путин. Он возложил цветы к месту трагедии и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. Президент поручил главе СКР дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию.

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