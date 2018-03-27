Юрфак ПсковГУ пользуется спросом у выпускников школ региона

Школьники по-прежнему хотят быть юристами. Юридический факультет Псковского государственного университета пользуется у них спросом. Об этом в пресс-центре «Псковской правды» рассказал декан юридического факультета ПсковГУ Сергей Васильев.

- Желающих учиться на юридическом факультете довольно много. Спрос большой, - отметил он. - Обычно мы набираем три группы по 25 человек, то есть, как минимум 75 человек. А в прошлый учебный год желающих было столько, что пришлось набрать аж 4 группы.

На факультете готовят бакалавров по трем профилям: «Государственно-правовая деятельность», «Гражданско-правовая деятельность», «Уголовно-правовая деятельность». Учиться надо 4 года по очной форме обучения и 4,5 года  по очно-заочной. Вступительные испытания по результатам ЕГЭ: русский язык, обществознание, история.

- Бюджетные места есть, но конкурс на них довольно высокий, - рассказал Сергей Васильев.  Например, в этом учебном году по очной форме обучения было выделено 10 бюджетных мест, проходной бал составлял  240.