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Спорт

Псковички Карина Иванова и Татьяна Козырева поедут боксировать в Магадан

27 марта 2018 года, 12:59

Спортсменки Центра спортивной подготовки Псковской области Карина Иванова и Татьяна Козырева, подопечные тренера Алексея Орлова, вернулись с Чемпионата России среди женщин в Улан-Удэ (Бурятия), где показали хорошие результаты на ринге, однако в итоговой классификации остались за пределами призовых троек.

Так, Карина Иванова, одержав победу в первом поединке против мастера спорта международного класса, уступила во втором бою будущей финалистке своей категории. В итоге ей покорился только 8-й результат.

Татьяна Козырева в Улан-Удэ в первом бою боксировала с местной спортсменкой. По мнению тренера, Козырева выступила на ринге лучше, однако судьи присудили победу ее сопернице. Следующим турниром для девушек будет турнир класса «А» в Магадане.

Тренер псковичек Алексей Орлов не очень согласен с решениями судей на Чемпионате России.
Фото из личного архива спортсменки
Воспитанники Вадима Голика Элми Зиядзаде и Глеб Голик выступили на Чемпионате России среди студентов в Калмыкии, где обоим не хватило совсем немного для того, чтобы войти в призы — и Глеб, и Элми стали четвертыми.

Также следует отметить, что псковский боец Артур Акавов на этих выходных принял участие в представительном боксерском турнире «Битва на Нарве», где оказался самым титулованным боксером. Свой класс Акавов доказал, победив нокаутом в первом раунде венесуэльца Жана Карлоса Прада. 

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