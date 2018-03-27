Псковички Карина Иванова и Татьяна Козырева поедут боксировать в Магадан

Спортсменки Центра спортивной подготовки Псковской области Карина Иванова и Татьяна Козырева, подопечные тренера Алексея Орлова, вернулись с Чемпионата России среди женщин в Улан-Удэ (Бурятия), где показали хорошие результаты на ринге, однако в итоговой классификации остались за пределами призовых троек.

Так, Карина Иванова, одержав победу в первом поединке против мастера спорта международного класса, уступила во втором бою будущей финалистке своей категории. В итоге ей покорился только 8-й результат.

Татьяна Козырева в Улан-Удэ в первом бою боксировала с местной спортсменкой. По мнению тренера, Козырева выступила на ринге лучше, однако судьи присудили победу ее сопернице. Следующим турниром для девушек будет турнир класса «А» в Магадане.