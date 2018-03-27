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Происшествия

Великолучанка разменяла купюру из «банка приколов» настоящими деньгами

27 марта 2018 года, 12:23

Пенсионерка в Великих Луках лишилась денег после встречи с незнакомцем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В магазине в районе улицы Дружбы к горожанке, 1949 года рождения, подошел неизвестный мужчина и попросил разменять ему пятитысячную купюру. Пенсионерка передала ему деньги, а незнакомец вручил ей свою банкноту и удалился.

Когда же пенсионерка повнимательнее рассмотрела полученную банкноту, то оказалось, что это не пять тысяч рублей, а билет банка приколов. По данному факту идёт проверка.

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