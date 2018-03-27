Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Первую партию псковских призывников отправят в армию 15 апреля

27 марта 2018 года, 12:01

Порядка 900 молодых людей из Псковской области планируется призвать на службу в ВС РФ во время весенней кампании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Очередная призывная кампания стартует в России 1 апреля и продлится до 15 июля. За это время по всей стране планируется призвать порядка 150 тыс новобранцев.

Первая отправка призывников запланирована на 15 апреля. На сборном пункте молодые люди получат зимнюю и летнюю военную форму в зависимости от места службы: Воздушно-космические силы, Военно-Морской Флот или Сухопутные войска.

При отправке новобранцы получают с собой сумку для личных вещей, несессер (набор средств для личной гигиены), банковскую карточку, куда перечисляется денежное довольствие, и персональную электронную карту военнослужащего (ПЭК), на которую занесены почти 60 параметров призывника: ФИО, год рождения, воинская специальность, рост, вес, размер обуви и другие.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Седунов: Наша задача  сделать образовательный процесс безопасным
Жанна Малышева желает театральным деятелям новых ярких постановок, оптимизма и крепкого здоровья
Сегодня в центре Пскова зажгут свечи в память о погибших в Кемерово
В пасхальные праздники псковичам будет проще добраться до кладбища (РАСПИСАНИЕ)
Впервые на юридическом факультете ПсковГУ запускают программу переподготовки
28 марта в России объявили днём общенационального траура
Псковички Карина Иванова и Татьяна Козырева поедут боксировать в Магадан
Владельцев ТЦ Пскова призвали проверить пожарную безопасность после трагедии в Кемерово
Юрфак ПсковГУ пользуется спросом у выпускников школ региона

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Семья
27 марта 14:47

Мамин СМС-помощник

Ведущие педиатры, акушеры-гинекологи и неонатологи страны помогут псковским роженицам по мобильной связи

Общество
27 марта 10:45

«Гидрошалман» сгорел

Плавучее кафе не встанет летом на Великой

Общество
27 марта 09:46

Кто первый

Чуть более тысячи псковичей решили участь благоустройства трех общественных территорий в 200-тысячном Пскове