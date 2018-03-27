Первую партию псковских призывников отправят в армию 15 апреля

Порядка 900 молодых людей из Псковской области планируется призвать на службу в ВС РФ во время весенней кампании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Очередная призывная кампания стартует в России 1 апреля и продлится до 15 июля. За это время по всей стране планируется призвать порядка 150 тыс новобранцев.

Первая отправка призывников запланирована на 15 апреля. На сборном пункте молодые люди получат зимнюю и летнюю военную форму в зависимости от места службы: Воздушно-космические силы, Военно-Морской Флот или Сухопутные войска.

При отправке новобранцы получают с собой сумку для личных вещей, несессер (набор средств для личной гигиены), банковскую карточку, куда перечисляется денежное довольствие, и персональную электронную карту военнослужащего (ПЭК), на которую занесены почти 60 параметров призывника: ФИО, год рождения, воинская специальность, рост, вес, размер обуви и другие.