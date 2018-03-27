На матч Россия — Бразилия свозили воспитанников псковской «Стрелы»

Юные футболисты — воспитанники псковской футбольной школы «Стрела», одержавшие победу в прошлом году в старшей группе на всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч», побывали по приглашению оргкомитета Чемпионата мира по футболу в России в Лужниках на товарищеском матче Россия — Бразилия.
Как сообщалось ранее, за победу в «Кожаном мяче» футболисты получили право подавать мячи на финальном матче ЧМ по футболу, который состоится как раз в Лужниках 15 июля. «Предполагалось, что в рамках этой поездки псковичи опробуют себя в роли болбоев, но планы немного изменились и футболисты «Стрелы» просто посмотрели футбол с трибун, что также стало хорошим итогом поездки», — рассказал тренер Юрий Баскаков.
Эти ребята будут ближе всех к победителю Чемпионата мира по футболу в России.
Фото из архива футбольной школы «Стрела»