На матч Россия — Бразилия свозили воспитанников псковской «Стрелы»

Юные футболисты — воспитанники псковской футбольной школы «Стрела», одержавшие победу в прошлом году в старшей группе на всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч», побывали по приглашению оргкомитета Чемпионата мира по футболу в России в Лужниках на товарищеском матче Россия — Бразилия.