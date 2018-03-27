Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Места сезонной торговли в Пскове распределят с помощью конкурса

27 марта 2018 года, 10:42

Продолжается прием заявок на конкурс по размещению в Пскове сезонных торговых точек. Продлится он до 30 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Конкурсная комиссия принимает заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в конкурсе до 30 марта.

Итоги конкурса будут подведены 12 апреля по адресу: г. Псков, улица Некрасова, 22.

Заявки принимаются по адресу: г. Псков, улица Ленина, 3, кабинет 7.

С полным текстом постановления, включая схемы размещения нестационарных торговых объектов можно ознакомиться здесь.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Седунов: Наша задача  сделать образовательный процесс безопасным
Жанна Малышева желает театральным деятелям новых ярких постановок, оптимизма и крепкого здоровья
Сегодня в центре Пскова зажгут свечи в память о погибших в Кемерово
В пасхальные праздники псковичам будет проще добраться до кладбища (РАСПИСАНИЕ)
Впервые на юридическом факультете ПсковГУ запускают программу переподготовки
28 марта в России объявили днём общенационального траура
Псковички Карина Иванова и Татьяна Козырева поедут боксировать в Магадан
Владельцев ТЦ Пскова призвали проверить пожарную безопасность после трагедии в Кемерово
Юрфак ПсковГУ пользуется спросом у выпускников школ региона

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Семья
27 марта 14:47

Мамин СМС-помощник

Ведущие педиатры, акушеры-гинекологи и неонатологи страны помогут псковским роженицам по мобильной связи

Общество
27 марта 10:45

«Гидрошалман» сгорел

Плавучее кафе не встанет летом на Великой

Общество
27 марта 09:46

Кто первый

Чуть более тысячи псковичей решили участь благоустройства трех общественных территорий в 200-тысячном Пскове