Места сезонной торговли в Пскове распределят с помощью конкурса

Продолжается прием заявок на конкурс по размещению в Пскове сезонных торговых точек. Продлится он до 30 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Конкурсная комиссия принимает заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в конкурсе до 30 марта.

Итоги конкурса будут подведены 12 апреля по адресу: г. Псков, улица Некрасова, 22.

Заявки принимаются по адресу: г. Псков, улица Ленина, 3, кабинет 7.

С полным текстом постановления, включая схемы размещения нестационарных торговых объектов можно ознакомиться здесь.