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Происшествия

Более 60% читателей «Псковской правды» считают небезопасными городские ТЦ

27 марта 2018 года, 10:35

Более 60% читателей «Псковской правды» не считают городские торговые центры безопасными. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного в официальной группе издания ВКонтакте.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос «Считаете ли вы безопасными торговые центры в Пскове?», выбрав один из трёх вариантов ответа.

39% участников считают, что этими вопросами должны немедленно заняться независимые специалисты и сделать официальные выводы. Доля тех, кто не сомневается в соблюдении всех норм безопасности составляет 0,6%.

Напомним, в воскресенье 25 марта в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово вспыхнул мощный пожар. На момент публикации материала известно о 64 погибших (по информации МЧС), среди них много детей. Пропавшими без вести числятся 11 человек.

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