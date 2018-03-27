Путин встретился с кемеровчанами, которые не верят официальным данным о жертвах

Президент Владимир Путин провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает РИА «Новости».

Путин заверил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре и посоветовал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях.

С самого утра перед администрацией Кемеровской области проходит митинг жителей, на которой собралось более тысячи человек. Митингующие сомневаются, что официальные данные о числе погибших соответствуют действительности.

По предложению главы Кемерово группа митингующих побывала в морге, где самостоятельно провела подсчеты погибших. О своей поездке вернувшиеся на митинг представители группы рассказали собравшимся об увиденном. По их словам, число трупов не больше, чем заявлено официально.