Качок из Пскова попался на контрабанде анаболиков

Жителя областного центра будут судить за контрабанду сильнодействующих веществ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне 2017 года мужчина, находясь в Пскове, заказал в Белоруссии через сайт в Интернете препарат для набора мышечной массы, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество метандиенон (метандростенолон) массой 19,17 гр, предоставив анкетные данные о своей личности и свой почтовый адрес. Покупку он оплатил в электронной платежной системе «Яндекс.Деньги», её общая стоимость составила 2 тыс. 161 рубль.

Заказанный и оплаченный псковичом препарат, отправленный из Белоруссии по почте, фактически был незаконно перемещен через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Поступившее в Псков почтовое отправление изъяли стражи порядка.

За совершенное преступление мужчине грозит срок до 7 лет.