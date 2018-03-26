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Спорт

Самых метких игроков в дартс определили в Пскове

26 марта 2018 года, 17:55

В Пскове подвели итоги Первенства города по дартсу, в котором приняли участие 43 человека из команд лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (ВОГ). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Состязания состояли из трех упражнений: «Набор очков», «Сектор 20», «Американский крикет», которые отличаются друг от друга способом подсчета заработанных баллов.

Так, в личном первенстве в упражнении «Набор очков» лучшие результаты показали среди девушек Елизавета Гавронова (ГБОУ «ЦСО №1» школа №5), среди юношей Максим Титенок (ГБОУ «ЦСО №1» школа №5), среди женщин Екатерина Огинская (ПОДА), среди мужчин Павел Сидов (ПОДА).

В упражнении «Сектор 20» среди девушек победу одержала Анастасия Купчик (ГБОУ «ЦСО №1» школа №5), среди юношей Игорь Баканов (ГБОУ «ЦСО №1» школа №5), среди женщин Людмила Ильина (ПОДА) и среди мужчин Денис Дёмин (ПОДА).

В парных соревнованиях «Американский крикет» лучшими стали среди женщин Светлана Галынская и Надежда Домакова (ПОДА), среди мужчин - Павел Сидов и Денис Дёмин (ПОДА).

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