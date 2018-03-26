Руководство «ТЦ Апельсин»: Это будет не первая и не последняя проверка

Великолукский торговый центр «Апельсин» готов к проведению внеплановых проверок пожарной безопасности, которые намерены провести в торгово-развлекательных центрах Псковской области в связи с трагедией в Кемерово. Об этом «Псковской правде» сообщил генеральный директор УК «ТЦ Апельсин» Виталий Яковлев.

- От проверок нам никуда не деться, - сказал он. - Она будет далеко не первой и я, полагаю, не последней. У нас все в порядке, что в принципе, и показывали уже прошедшие проверки. А то, что произошло в Кемерово - ужасно.

Напомним, после крупного пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово Михаил Ведерников поручил проверить пожарную безопасность торговых центров, детских и образовательных учреждений Псковской области.

На момент публикации материала известно о 64 погибших (по информации МЧС), среди них много детей. Пропавшими без вести числятся 11 человек.