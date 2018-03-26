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Спорт

В юбилейном турнире памяти Александра Невского примут участие гимнастки из Прибалтики

26 марта 2018 года, 16:17

Юбилейный, 20-й межрегиональный турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти князя Александра Невского, пройдет в Пскове с 27 по 29 марта. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«В этом году в турнире примет участие невероятно большое число участниц — более 300 и будет представлено 25 команд. Спортсменки приедут из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тверской областей, Прибалтики. Также будут участвовать гимнастки из Великих Лук и более сотни псковичек», — рассказала директор Детско-юношеской спортивной школы «Гармония» Людмила Чернышева.

Гимнастки будут соревноваться в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Состязания пройдут в разных возрастных группах (2010 года рождения и старше) в спортивном зале ОАО «Авар» (ул. Советская, 108).

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