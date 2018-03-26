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Экономика

Польские бизнесмены изучили инвестиционные возможности Псковской области

26 марта 2018 года, 16:13

По приглашению Агентства инвестиционного развития в Псковской области с бизнес-миссией находится делегация Республики Польши. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Председатель государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев приветствовал польских гостей от имени врио губернатора Михаила Ведерникова и поблагодарил их за визит. Он также выразил готовность областных властей поддержать реализацию совместных проектов и бизнес-инициатив, которые будут способствовать развитию двустороннего сотрудничества.

В свою очередь начальник экономического отдела посольства Республики Польши в Российской Федерации Анджей Карпюк подчеркнул заинтересованность польской стороны в расширении уже существующего взаимодействия и налаживании новых контактов.

Одной из таких стартовых площадок, по мнению польских гостей, может стать особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино». В рамках бизнес-миссии они познакомились с преимуществами ОЭЗ и пообщались с представителями первого завода в «Моглино» — финской компании Nor-Maali Oy. Польские бизнесмены выразили готовность продвигать предложения «Моглино» в своих компаниях. А президент Польского Клуба Бизнеса Александр Янечек пригласил генерального директора ОЭЗ «Моглино» Ольгу Торбич на заседание клуба в Польшу с тем, чтобы представить возможности площадки еще более широкому кругу производителей.

По итогам встречи стороны договорились развивать новые направления сотрудничества, используя выгодную локацию и преференции ОЭЗ «Моглино», а также развитую транспортно-логистическую инфраструктуру Псковской области.

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