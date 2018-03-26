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Происшествия

Николай Рассадин: «Империал» готов к проведению внеплановой проверки пожарной безопасности

26 марта 2018 года, 15:48

Гипермаркет «Империал» готов к проведению внеплановой проверки пожарной безопасности, которые пройдут в торговых центрах Псковской области в связи с трагедией в Кемерово. Об этом «Псковской правде» сообщил директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

У нас всегда все в порядке, пережили уже ни одну проверку. Поэтому мы готовы к проведению внеплановой проверки.

Николай Рассадин
По словам Николая Рассадина, в помещениях торгового центра есть огнетушители и другое противопожарное оборудование. Кроме того, каждый сотрудник предприятия регулярно проходит противопожарный инструктаж.

«Империал» открылся в Пскове в сентябре 2005 года
Вебкамера «Псковлайн»
- В зимний период времени мы делаем проход в здание зигзагообразным. Но в случае срабатывания пожарной сигнализации все двери будут открыты: и пожарно-эвакуационные выходы и обычные выходы. Для каждого сотрудника, который работает на предприятии, прописываются инструкции: как действовать в той или иной ситуации, кто занимается пожаротушением и кто - эвакуацией граждан.

Напомним, после крупного пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово Михаил Ведерников поручил проверить пожарную безопасность торговых центров, детских и образовательных учреждений Псковской области.

На момент публикации материала известно о 64 погибших (по информации МЧС), среди них много детей. Пропавшими без вести числятся 11 человек.

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