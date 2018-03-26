Николай Рассадин: «Империал» готов к проведению внеплановой проверки пожарной безопасности

Гипермаркет «Империал» готов к проведению внеплановой проверки пожарной безопасности, которые пройдут в торговых центрах Псковской области в связи с трагедией в Кемерово. Об этом «Псковской правде» сообщил директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

У нас всегда все в порядке, пережили уже ни одну проверку. Поэтому мы готовы к проведению внеплановой проверки.

Напомним, после крупного пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово Михаил Ведерников поручил проверить пожарную безопасность торговых центров, детских и образовательных учреждений Псковской области.

На момент публикации материала известно о 64 погибших (по информации МЧС), среди них много детей. Пропавшими без вести числятся 11 человек.