Николай Рассадин: «Империал» готов к проведению внеплановой проверки пожарной безопасности

Гипермаркет «Империал» готов к проведению внеплановой проверки пожарной безопасности, которые пройдут в торговых центрах Псковской области в связи с трагедией в Кемерово. Об этом «Псковской правде» сообщил директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.
У нас всегда все в порядке, пережили уже ни одну проверку. Поэтому мы готовы к проведению внеплановой проверки.
Николай РассадинПо словам Николая Рассадина, в помещениях торгового центра есть огнетушители и другое противопожарное оборудование. Кроме того, каждый сотрудник предприятия регулярно проходит противопожарный инструктаж. - В зимний период времени мы делаем проход в здание зигзагообразным. Но в случае срабатывания пожарной сигнализации все двери будут открыты: и пожарно-эвакуационные выходы и обычные выходы. Для каждого сотрудника, который работает на предприятии, прописываются инструкции: как действовать в той или иной ситуации, кто занимается пожаротушением и кто - эвакуацией граждан.
«Империал» открылся в Пскове в сентябре 2005 года
Вебкамера «Псковлайн»
Напомним, после крупного пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово Михаил Ведерников поручил проверить пожарную безопасность торговых центров, детских и образовательных учреждений Псковской области.
На момент публикации материала известно о 64 погибших (по информации МЧС), среди них много детей. Пропавшими без вести числятся 11 человек.