Александр Антипьев посвятил себя служению людям – депутаты регионального парламента

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Антипьева, скончавшегося 25 марта на 64 году жизни.
Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Антипьева, скончавшегося 25 марта на 64 году жизни.
Александр Антипьев внёс большой вклад в развитие законодательства области: он был среди тех, кто стоял у истоков создания псковского парламентаризма нового времени. Был избран председателем комитета по социальной политике и возглавлял его с 1998 по 2002 годы.
Добрую память об Александре Анатольевиче Антипьеве мы сохраним в своих душах и сердцах».