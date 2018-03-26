Александр Антипьев посвятил себя служению людям – депутаты регионального парламента

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Антипьева, скончавшегося 25 марта на 64 году жизни.

«Ушёл из жизни достойный гражданин свой страны, неравнодушный человек, профессионал своего дела. Александр Анатольевич посвятил себя служению людям. Многие годы он проработал врачом – возглавлял Псковскую городскую поликлинику №3, и даже уйдя на пенсию, остался работать в медицинском учреждении.

Александр Антипьев внёс большой вклад в развитие законодательства области: он был среди тех, кто стоял у истоков создания псковского парламентаризма нового времени. Был избран председателем комитета по социальной политике и возглавлял его с 1998 по 2002 годы.

Добрую память об Александре Анатольевиче Антипьеве мы сохраним в своих душах и сердцах».