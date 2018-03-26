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Общество

Александр Антипьев посвятил себя служению людям – депутаты регионального парламента

26 марта 2018 года, 14:30

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Антипьева, скончавшегося 25 марта на 64 году жизни.


Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов
«Ушёл из жизни достойный гражданин свой страны, неравнодушный человек, профессионал своего дела. Александр Анатольевич посвятил себя служению людям. Многие годы он проработал врачом – возглавлял Псковскую городскую поликлинику №3, и даже уйдя на пенсию, остался работать в медицинском учреждении.

Александр Антипьев внёс большой вклад в развитие законодательства области: он был среди тех, кто стоял у истоков создания псковского парламентаризма нового времени. Был избран председателем комитета по социальной политике и возглавлял его с 1998 по 2002 годы.

Добрую память об Александре Анатольевиче Антипьеве мы сохраним в своих душах и сердцах».

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