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Происшествия

После трагедии в Кемерово в Псковской области проверят торговые центры и школы

26 марта 2018 года, 14:06

В торговых центрах, детских и образовательных учреждений Псковской области в связи с трагедией в Кемерово пойдут дополнительные проверки пожарной безопасности. Как сообщает пресс-служба администрации региона, поручение дал врио губернатора области Михаил Ведерников.

Помощь региональному управлению МЧС России в этой работе окажет областная прокуратура. Совместными усилиями специалистов МЧС и надзорных органов будет сформирован перечень торгово-развлекательных центров, действующих в Псковской области, и тех детских, образовательных учреждений региона, которых коснутся проверки соблюдения мер пожарной безопасности, направленные на предупреждение трагедий, подобных кемеровской.

Напомним, в воскресенье 25 марта в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово вспыхнул мощный пожар. По предварительным данным, он унес жизни 37 человек, в том числе девяти детей. Еще 47 пострадали. Судьба десятков человек остается неизвестной.

Значительная часть помещений комплекса полностью выгорела, обрушилась кровля на площади 600 квадратных метров.

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