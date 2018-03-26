Онлайн-опрос: Безопасны ли торговые комплексы в Пскове?

Вечером 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл крупный пожар. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м. По последним официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, еще 45 пострадали.