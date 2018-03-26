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Происшествия

Онлайн-опрос: Безопасны ли торговые комплексы в Пскове?

26 марта 2018 года, 13:19

Вечером 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл крупный пожар. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м. По последним официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, еще 45 пострадали.

В связи с этим в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте запущен анонимный опрос «Считаете ли вы безопасными торговые комплексы в Пскове?».

Пользователям соцсети предлагают выбрать один из трёх вариантов ответов:

Число жертв продолжает увеличиваться.
Фото газеты Кузбасс
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