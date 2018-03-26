Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Почти все туристы, пострадавшие в ДТП под Псковом, выписаны из больниц

26 марта 2018 года, 13:11

Почти все пострадавшие в ДТП в Струго-Красненском районе с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля выписаны из лечебных учреждений Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

- В больнице остаются трое взрослых, которым необходима помощь медиков: один из них находится в реанимации, состояние крайне тяжелое, состояние двух ближе к средней тяжести. Остальные участники дорожной аварии уже выписаны, либо переведены в лечебные учреждения Минска, - сообщил председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Напомним, рано утром 23 марта вблизи населенного пункта Лудони на федеральной трассе Р-23 «Псков» столкнулись туристический автобус, следовавший из Республики Беларусь в Санкт-Петербург, и легковой автомобиль ВАЗ 2107. В автобусе находились 50 человек (20 детей), два человека — в автомобиле.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Николай Рассадин: «Империал» готов к проведению внеплановой проверки пожарной безопасности
В Пскове магазин газового оборудования переехал в дом №20 по Рижскому проспекту
Александр Антипьев посвятил себя служению людям – депутаты регионального парламента
После трагедии в Кемерово в Псковской области проверят торговые центры и школы
Онлайн-опрос: Безопасны ли торговые комплексы в Пскове?
МЧС призывает псковских родителей не расслабляться на весенних каникулах
Разрушенную крепость в Острове превратят в парк с дорожками и скамейками
Турнир по лего-конструированию «РОБО-2018» запустили в Пскове (ПРОГРАММА)
Старшеклассники из Пскова смогли перевоплотиться в бойцов Росгвардии

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

На Киевском шоссе разбился автобус с детьми
Утром 23 марта в Стругокрасненском районе произошло лобовое столкновение автобуса из Белоруссии с ВАЗом. Есть пострадавшие.

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня

Происшествия / ДТП
26 февраля 14:01

Выиграли право на жизнь

Ехали на конкурс, а оказались на обочине питерской трассы в перевернувшемся автобусе

Происшествия / Преступление
17 января 11:17

Бежаницкий маньяк

Тело ушедшей на урок вождения девушки нашли благодаря хлебной упаковке