Почти все туристы, пострадавшие в ДТП под Псковом, выписаны из больниц

Почти все пострадавшие в ДТП в Струго-Красненском районе с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля выписаны из лечебных учреждений Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

- В больнице остаются трое взрослых, которым необходима помощь медиков: один из них находится в реанимации, состояние крайне тяжелое, состояние двух ближе к средней тяжести. Остальные участники дорожной аварии уже выписаны, либо переведены в лечебные учреждения Минска, - сообщил председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Напомним, рано утром 23 марта вблизи населенного пункта Лудони на федеральной трассе Р-23 «Псков» столкнулись туристический автобус, следовавший из Республики Беларусь в Санкт-Петербург, и легковой автомобиль ВАЗ 2107. В автобусе находились 50 человек (20 детей), два человека — в автомобиле.