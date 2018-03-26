МЧС призывает псковских родителей не расслабляться на весенних каникулах

В связи с весенними каникулами жителей региона призывают научить своих детей правилам безопасности дома и на улице. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сейчас лёд на водоёмах ещё держится, но вступает в период таяния, поэтому детям находиться на льду опасно. Не разрешайте детям подходить к водоёмам.

С полей постепенно сходит снег, обнажая прошлогоднюю траву, что создаёт все предпосылки для возникновения палов травы. Предостерегите своего ребёнка от желания поджечь сухую растительность. От неконтролируемых палов травы могут пострадать не только жилые дома и постройки, но и сами дети, а ответственность ляжет на родителей.

Если возникла необходимость оставить ребёнка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен ли огонь в печке.