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Общество

Разрушенную крепость в Острове превратят в парк с дорожками и скамейками

26 марта 2018 года, 11:52

Демонстрационный парк появится в Острове на крепостном валу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Благоустройство объекта осуществляется в рамках соответствующего проекта при финансовой поддержке Фонда президентских грантов в размере более 4 млн рублей.

Сейчас проводятся подготовительные работы по расчистке заброшенной и заросшей кустарником территории бывшей крепости на островке между двумя рукавами реки Великой. Благоустройство поможет увидеть сохранившиеся фрагменты исторического памятника. Здесь планируется создать прогулочные дорожки и установить скамейки для отдыха. Кроме того, будет создан макет островской крепости 14–16 веков, который поместят на специально разбитую для этого клумбу.

Восстановление ландшафта крепостной территории завершится в ноябре этого года.

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