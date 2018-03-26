Турнир по лего-конструированию «РОБО-2018» запустили в Пскове (ПРОГРАММА)

26 марта в Пскове стартует открытый региональный турнир по робототехнике «РОБО-2018». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году участие в турнире примут 128 команд из Пскова, Великих Лук, Печор, Опочки, Палкино, Санкт-Петербурга, Таллина, Луги, Тосно, Сланцев. Именно благодаря реализуемому проекту школьники, живущие в малых городах и поселках Псковской области, получили возможности обучения конструированию и программированию. В рамках турнира пройдут соревнования по 13 номинациям, таким как программирование Arduino, Ралли по коридору, Следование по линии, Интеллектуальное сумо, Конструирование и программирование Lego WeDo.

Турнир будет длиться два дня: 26 марта пройдут соревнования в номинации «Программирование Arduino».

27 марта турнир пройдёт в Псковской инженерно-лингвистической гимназии по адресу город Псков, улица Балтийская, 5Б. С 11 до 12 в большом холле на 1-м этаже пройдёт регистрация команд. Всем командам необходимо зарегистрироваться, чтобы быть допущенными до соревнований. В официальной группе турнира в социальной сети ВКонтакте будет организована он-лайн трансляция.