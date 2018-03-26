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Общество

Турнир по лего-конструированию «РОБО-2018» запустили в Пскове (ПРОГРАММА)

26 марта 2018 года, 11:27

26 марта в Пскове стартует открытый региональный турнир по робототехнике «РОБО-2018». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году участие в турнире примут 128 команд из Пскова, Великих Лук, Печор, Опочки, Палкино, Санкт-Петербурга, Таллина, Луги, Тосно, Сланцев. Именно благодаря реализуемому проекту школьники, живущие в малых городах и поселках Псковской области, получили возможности обучения конструированию и программированию. В рамках турнира пройдут соревнования по 13 номинациям, таким как программирование Arduino, Ралли по коридору, Следование по линии, Интеллектуальное сумо, Конструирование и программирование Lego WeDo.

Турнир будет длиться два дня: 26 марта пройдут соревнования в номинации «Программирование Arduino».

27 марта турнир пройдёт в Псковской инженерно-лингвистической гимназии по адресу город Псков, улица Балтийская, 5Б. С 11 до 12 в большом холле на 1-м этаже пройдёт регистрация команд. Всем командам необходимо зарегистрироваться, чтобы быть допущенными до соревнований. В официальной группе турнира в социальной сети ВКонтакте будет организована он-лайн трансляция.

ПРОГРАММА

11.00 – 12.00 – Регистрация участников;

12.00 – 12.30 – Торжественное открытие;

12.30 – 13.00 – Тренировка на полях, подготовка протоколов, последние приготовления;

13.00 – 16.00 – Сумо (групповой этап, затем финал);

13.00 – 14.30 – Следование по линии: образовательные конструкторы. Следование по линии: высшая лига;

13.00 – 15.30 – Конструирование и программирование Lego WeDo;

15.30 – 16.00 – Подведение итогов и награждение Lego WeDo;

13.00 – 14.30 – Лабиринт;

14.45 – 16.00 – Кегельринг;

13.00 – 14.00 – Ралли по коридору;

14.45 – 15.15 – Марафон шагающих роботов;

14.45 – 15.15 – Следование по узкой линии: образовательные конструкторы;

13.30 – 15.30 – Мастер-класс;

16.30 – 17.30 – Награждение победителей. Торжественное закрытие.

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