Старшеклассники из Пскова смогли перевоплотиться в бойцов Росгвардии

Накануне Дня войск национальной гвардии сотрудники Росгвардии провели «Урок мужества» для старшеклассников средней образовательной школы № 9 имени А.С Пушкина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Школьникам рассказали об истории создания и боевом пути подразделения, показали новейшие образцы стрелкового вооружения, специальных средств, средств связи, а также познакомили с особенностями службы. Учащиеся с интересом примерили на себя экипировку бойцов спецподразделения и подержали в руках боевое оружие.

«Подобные встречи стали традиционными. Нам очень приятно, что дети и молодежь приходят в гости, интересуются нашей работой», — отметил заместитель командира ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Сергей Нестеренко.