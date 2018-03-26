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Происшествия

Уже год ищут Владимира Уткина, таинственно пропавшего в Великих Луках (ФОТО)

26 марта 2018 года, 10:33

В Псковской области не утихают поиски 65-летнего Уткина Владимира Павловича. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Этот мужчина проживал в доме по улице Энгельса. 27 апреля 2017 года он ушёл из дома и до сих пор не вернулся домой. В последний раз его видели возле великолукского драмтеатра.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

ПРИМЕТЫ

На вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Уткина, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.

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