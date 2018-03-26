Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Пьяный скутерист-рецидивист колесил по вечернему Пскову

26 марта 2018 года, 10:28

Дорожные полицейские задержали в Пскове пьяного водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

24 марта около 22 часов у дома по улице Юбилейной полицейские остановили 32-летнего горожанина, который ехал на скутере, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомни, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Николай Рассадин: «Империал» готов к проведению внеплановой проверки пожарной безопасности
В Пскове магазин газового оборудования переехал в дом №20 по Рижскому проспекту
Александр Антипьев посвятил себя служению людям – депутаты регионального парламента
После трагедии в Кемерово в Псковской области проверят торговые центры и школы
Онлайн-опрос: Безопасны ли торговые комплексы в Пскове?
Почти все туристы, пострадавшие в ДТП под Псковом, выписаны из больниц
МЧС призывает псковских родителей не расслабляться на весенних каникулах
Разрушенную крепость в Острове превратят в парк с дорожками и скамейками
Турнир по лего-конструированию «РОБО-2018» запустили в Пскове (ПРОГРАММА)

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня

Происшествия / ДТП
26 февраля 14:01

Выиграли право на жизнь

Ехали на конкурс, а оказались на обочине питерской трассы в перевернувшемся автобусе

Происшествия / Преступление
17 января 11:17

Бежаницкий маньяк

Тело ушедшей на урок вождения девушки нашли благодаря хлебной упаковке