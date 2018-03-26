Пьяный скутерист-рецидивист колесил по вечернему Пскову

Дорожные полицейские задержали в Пскове пьяного водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

24 марта около 22 часов у дома по улице Юбилейной полицейские остановили 32-летнего горожанина, который ехал на скутере, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомни, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.