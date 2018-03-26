15 тысяч выпускников сдадут досрочные ЕГЭ по химии и истории

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по истории и химии в рамках досрочного этапа сдают в понедельник 15 тыс. человек, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Рособрнадзора.

Заявления на участие в ЕГЭ по истории досрочного периода подали более 10 тысяч человек. Экзамены пройдут в 138 пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Дополнительные материалы для сдачи экзамена приносить с собой не разрешается. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла.

Заявления на участие в ЕГЭ по химии в досрочный период подали более 5 тысяч человек, экзамен пройдет в 130 ППЭ.

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии – 36 баллов.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 9 апреля.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.