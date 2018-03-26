Контролерам хотят дать право требовать документы у «зайцев»

Контролерам могут дать право проверять паспорта у граждан для ускорения оформления штрафов. Об этом пишут «Известиям».

Сейчас правом проверять документы обладают только сотрудники полиции.

Контролеры, чтобы выписать штраф за безбилетный проезд, должны составить постановление о нарушении или протокол, но в обоих случаях нарушитель должен предоставить свои паспортные данные. Если он отказывается это сделать, то необходимо доставить его в отделение полиции, что сильно замедляет процесс выписки штрафа. Получив право проверять документы, контролеры смогут эффективнее выполнять свою работу.

Эксперты отмечают, что россияне могут посчитать такое нововведение за ущемление своих прав и свобод.