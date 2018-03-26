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Происшествия

По факту крупного ДТП с детьми в Псковской области возбудили уголовное дело

26 марта 2018 года, 09:38

В Псковской области возбуждено уголовное дело в связи с ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние туристы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

23 марта на 222-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе Псковской области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск – Санкт-Петербург. Предварительно, в результате аварии пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей.

Пассажиры автобуса - дети в сопровождении взрослых направлялись в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях по танцам. Все пострадавшие являются гражданами Республики Беларусь.

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