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Происшествия

Михаил Ведерников о трагедии в Кемерово: Искренне скорбим вместе с вами

26 марта 2018 года, 09:31

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«От администрации Псковской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, всем жителям региона, родным и близким погибших при пожаре в торговом центре. Жителей Псковской области трагедия в Кемерово, которая унесла жизни нескольких человек, в том числе детей, не оставила равнодушной. Искренне скорбим вместе с вами. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в соболезновании врио Главы региона.

По состоянию на 9.00 число погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» выросло до 48 человек.

Еще 48 человек пострадали, 12 из них остаются в больницах. По последним данным, пропавшими без вести остаются 16 человек.

Ранее сообщалось о 37 погибших и более чем 60 пропавших без вести, включая 41 ребенка.

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