За присвоение 6 миллионов рублей жительница Великих Лук отправится под суд

Великолучанка, обвиняемая в присвоении денежных средств в особо крупном размере, предстанет перед судом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В период с февраля 2015 года по январь 2017 года женщина, являясь лицом, которому в силу своего служебного положения и исполнения должностных обязанностей были вверены денежные средства одного из ВУЗов Великих Лук, путем внесения заведомо ложных сведений в кассовые документы и программу «1С Предприятие» изъяла и обратила в свою пользу деньги в сумме более 6 млн рублей, то есть в особо крупном размере, которыми распорядилась по своему усмотрению.

За совершенное преступление женщине грозит 10 лет тюрьмы.