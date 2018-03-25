Консульство Латвии приглашает псковичей на музыкальный вечер

26 марта в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова состоится музыкально-познавательный вечер «Художник Ян Розентал в России и в музыке» с участием Иевы Парша (меццо-сопрано), Герта Хансен (фортепиано). Мероприятие организовано консульством Латвийской Республики в Пскове.

Гостям вечера расскажут о жизни выдающегося художника, одного из основоположников латышского профессионального изобразительного искусства Яна Розенталя и его супруги - финской оперной певицы Элли Форссель. Также в программе вечера – исполнение музыкальных произведений Раймонда Паулса, Яна Сибелиуса, Петра Чайковского, Роберта Шумана и др.

Вечер состоится 26 марта в 17.00 по адресу: г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д.2. Вход свободный.