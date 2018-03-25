Михаил Ведерников поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Сегодня, 25 марта, сотрудники российских библиотек, музеев и выставок, дворцов культуры и сельских клубов, представители творческих специальностей отмечают День работника культуры.

С профессиональным праздником работников культуры Псковской области поздравил врио губернатора региона Михаил Ведерников.

«Сохранение и развитие традиций российской культуры – важнейшая составляющая в сохранении национальной идентичности. Эта сфера определяет силу единства страны и пути её дальнейшего развития. Для Псковской области культура – это ещё и важный элемент развития экономики и международных отношений. Международные культурные проекты помогают развитию региональной инфраструктуры, а народное искусство и историческое наследие давно стали неотъемлемой частью жизни и имиджа региона», - цитирует Михаила Ведерникова пресс-служба региональной администрации.

Глава региона поблагодарил работников культуры «за профессионализм, неиссякаемую творческую энергию и любовь к своему делу» и пожелал «сил и вдохновения».