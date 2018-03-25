Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Пропавшего студента псковского колледжа разыскивают полицейские (ФОТО)

25 марта 2018 года, 10:25

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Фёдоров Сергей Олегович, 1997 года рождения, уроженец города Пыталово. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, учащийся одного из псковских колледжей 4 октября 2016 года ушёл с места учёбы. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Сергей Федоров
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.

Был одет: куртка тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Фёдорова Сергея Олеговича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Полицейские рекомендуют псковичам при интернет-покупках не реагировать на заниженные цены
Консульство Латвии приглашает псковичей на музыкальный вечер
Михаил Ведерников поздравил работников культуры с профессиональным праздником
В воскресенье псковичей ждет теплая погода с мокрым снегом
Старика с татуировкой на руке до сих пор не могут найти в Пскове (ФОТО)
На фестиваль юных дарований «Хрустальные звездочки - 2018» приглашают всех жителей Псковской области
Псковичка Ида Грайфер отметила 100-летний юбилей
Условный срок получил водитель, задержанный на улице Гоголя в Великих Луках
Дети показали свои таланты на музыкальном фестивале «Псковская весна»

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Выборы
19 марта 20:57

Выбрали!

Изменения в настрое жителей области ощутили на президентских выборах международные наблюдатели

Политика / Выборы
19 марта 14:30

Работаем дальше

Выборы — только тире в длинном предложении развития страны

Политика / Выборы
18 марта 18:40

- Мы сделали выбор, а ты?

Псковичи голосуют на выборах президента