Старика с татуировкой на руке до сих пор не могут найти в Пскове (ФОТО)

Разыскивается житель областного центра Смирнов Александр Николаевич, 1931 года рождения. 4 января он пропал без вести на территории Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Разыскивается житель областного центра Смирнов Александр Николаевич, 1931 года рождения. 4 января он пропал без вести на территории Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Отсутствует фаланга безымянного пальца левой руки. Над запястьем правой руки - татуировка в виде якоря.
Вязаная серая шапка, чёрные куртка и брюки, зимние мягкие сапоги. При себе была металлическая трость.