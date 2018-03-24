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Происшествия

Старика с татуировкой на руке до сих пор не могут найти в Пскове (ФОТО)

24 марта 2018 года, 10:09

Разыскивается житель областного центра Смирнов Александр Николаевич, 1931 года рождения. 4 января он пропал без вести на территории Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ПРИМЕТЫ

На вид 80 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, коротко остриженные, брови прямые, глаза светлые, губы тонкие.

Полиция ищет пропавшего пенсионера с особыми приметами.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

Отсутствует фаланга безымянного пальца левой руки. Над запястьем правой руки - татуировка в виде якоря.

БЫЛ ОДЕТ

Вязаная серая шапка, чёрные куртка и брюки, зимние мягкие сапоги. При себе была металлическая трость.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Николаевича, просьба обратиться в полицию по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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